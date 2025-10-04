В Югре повысят стоимость школьного питания во втором полугодии
В новом учебном году школьное питание в Югре подорожает. С 1 января 2026 года стоимость обедов для учащихся увеличится во всех категориях. Об этом корреспонденту ugra-news.ru сообщили в департаменте образования и науки Югры.
Для детей из льготных категорий цена двухразового питания вырастет с 430 до 446 рублей. Изменение затронет учеников с 1 по 11 класс, которые получают бесплатное питание.
Для учащихся начальной школы также ожидается повышение цен. Стоимость одноразового питания в первую смену увеличится с 172 до 178 рублей, а во вторую смену — с 258 до 268 рублей.
Отметим, что текущие цены будут действовать только в первом полугодии. Все школы автономного округа перейдут на новый тариф с начала 2026 года.
Качество питания продолжат контролировать по нескольким уровням. Родители смогут участвовать в проверках через проект «Родительский контроль». Кроме того, продукты проходят обязательные лабораторные исследования.
Все продукты питания закупаются в соответствии с федеральным законодательством. Школы проводят тендеры согласно установленным процедурам, что гарантирует прозрачность процесса.