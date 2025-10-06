Военный комиссар Югры Роман Вуколов рассказал об особенностях осеннего призыва
В Ханты-Мансийском автономном округе официально стартовала осенняя призывная кампания. Как сообщил военный комиссар Югры Роман Вуколов, призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2025 года в плановом порядке.
Первые отправки призывников со сборного пункта запланированы на 15 октября. Подполковник подчеркнул, что установленное задание по призыву для автономного округа будет выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Срок военной службы по призыву остается неизменным и составляет 12 месяцев.
Кстати, эта осенняя призывная кампания проходит в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который президент России объявил Годом защитника Отечества. Военный комиссар отметил, что весенний призыв в Югре был выполнен своевременно и в полном объеме.
Особое внимание было уделено вопросу направления призывников. Все югорчане будут проходить службу в воинских частях на территории России. Они пополнят ряды сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота и частей специального назначения. При этом в зону проведения специальной военной операции призывники не направляются.
Около трети молодых людей отправятся в учебные соединения и воинские части, где в течение 5 месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетные специальности. Речь идет о подготовке членов экипажей боевых машин, специалистов разведки, связи, инженерных войск и материально-технического обеспечения.
В частности, водители автомобилей категории С смогут получить дополнительные специальности водителя-крановщика или водителя автобуса категории «Д». После завершения обучения все военнослужащие будут направлены в войска согласно полученным специальностям.
Продолжается практика комплектования научных и спортивных рот. Для призывников и их родителей на официальном портале Минобороны России размещена подробная информация о требованиях к кандидатам в эти подразделения.
Особенностью нынешнего призыва стало активное использование цифровых технологий. Призывная кампания проводится с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Это позволяет военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии.
Для оповещения призывников теперь применяются электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр. В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 календарных дней к гражданину могут применяться временные ограничительные меры. Уведомления о направлении электронных повесток приходят в личный кабинет на портале госуслуг.
Еще одним нововведением стало то, что решение о призыве на военную службу действительно в течение одного года со дня его принятия. Это означает, что призывник, не направленный на службу в текущей кампании, будет призван в следующем призыве.
Для консультаций по всем вопросам, связанным с призывом, с 1 октября работает прямая телефонная линия военного комиссариата Югры. Номера телефонов военных комиссариатов также размещены на сайте Минобороны России в разделе «Военкоматы» и на сайте окружного военкомата.
Военный комиссар заверил, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.