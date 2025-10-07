Окружной Дом народного творчества приглашает всех желающих принять участие в Этноквизе по страницам Антологии народной культуры Российской Федерации.
Участников ждет интересное путешествие в мир традиционной культуры и этнографии народов России.
Ответы принимаются до 16 ноября 2025 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/68871b43e010db14f622b7c1
Первые три участника, правильно ответившие на все вопросы, будут награждены ценными подарками.
Размещение итогов состоится 21 ноября на сайте и в социальных сетях Окружного Дома народного творчества.
Присоединяйтесь и окунитесь в мир богатейших традиций нашей многонациональной страны!
Этноквиз организован совместно с Ассамблеей народов России в Югре.