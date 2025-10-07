Праздничные мероприятия в честь юбилея Югры пройдут не только в регионе, но и в Москве
Правительство Югры утвердило план мероприятий, которые будут организованы в честь юбилея со дня основания округа.
«В целях подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к 95-летию со дня образования автономного округа, утверждаем план мероприятий и состав организационного комитета», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Как рассказал директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа Яков Самохвалов, сформирована «дорожная карта», в которой отражены основные задачи и мероприятия.
«Хотелось бы, чтобы этот праздник запомнился каждому жителю и гостю нашего региона. План включает несколько блоков, важное место отведено именно культурно-массовым событийным мероприятиям. Особо стоит отметить, что они будут организованы не только на территории столицы нашего региона и крупных населенных пунктов, но также в отдаленных труднодоступных районах», — высказался Яков Самохвалов.
Для создания праздничного антуража на улицах городов и поселений будет размещена наружная реклама, задействованы медиафасады, событие будет активно освещаться в средствах массовой информации, будет подготовлена печатная продукция. Жителей муниципалитетов ждет насыщенная программа культурно-массовых, спортивных мероприятий.
«Уже разработан бренд-бук, причем он был подготовлен самими жителями автономного округа. Для этого проводился открытый отбор на базе окружной медиашколы. Ребята, которые занимаются продвижением, дизайном, подготовили свои предложения, и организационный комитет выбирал лучшие из них», — добавил глава департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
Бренд-бук уже презентован и направлен в органы местного самоуправления всем профильным структурам для использования в работе.
«Что касается непосредственно праздничных мероприятий, я бы хотел отметить, что в этом году мы постараемся вовлечь не только жителей автономного округа, но и наше югорское землячество, потому что очень много студентов учатся в вузах в других городах. Есть люди, которые выехали на постоянное местожительство в другие субъекты, тем не менее, поддерживают связь с округом. Поэтому ряд мероприятий также запланирован в столице нашей страны — в городе Москве, на базе представительства и партнерских организаций. Таким образом, мы вовлекаем в празднование всех, для кого Югра — это больше, чем просто название, а родной дом, чтобы вместе с нами отпраздновать его 95-летие», — добавил Яков Самохвалов.
Еще одним решением окружного правительства актуализирован состав Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию.
«Дополняем его уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по правам коренных малочисленных народов в автономном округе, представителями религиозных и общественных организаций», — отметил Руслан Кухарук.