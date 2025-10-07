В Луговском урочище Югры высадили 500 кедров
В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в Кондинском лесничестве посадка саженцев сосны сибирской.
Как сообщает пресс-служба департамента недропользования, место для посадки кедров выбрали символичное — это очищенная от мусора территория бывшей свалки в Луговском урочище Леушинского участкового лесничества Кондинского лесничества.
Специалисты лесного хозяйства предварительно расчистили и подготовили участок, чтобы молодые саженцы прижились на площади в 400 квадратных метров.
Помощь в посадке сотрудникам лесничества оказали воспитанники школьного лесничества «Велес» и Луговского филиала Базы авиационной и наземной охраны лесов автономного округа.
Напомним, на минувшей неделе в Югре высадили 40 тысяч молодых кедров в рамках акции «Сохраним лес» — мероприятие прошло в Ханты-Мансийском районе у поселка Горноправдинск на площади около 10 гектаров.
В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры сообщали, что план по лесовосстановление на этот год — около 425 тысяч деревьев на площади 187 гектаров, а общий план лесовосстановления в регионе составляет почти 25 тысяч гектаров — более 18 миллионов деревьев.