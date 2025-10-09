Жители Югры могут отслеживать капремонт домов через ГИС ЖКХ
Собственники жилья в Югре получили возможность контролировать накопления и расходы на капитальный ремонт своих домов. Соответствующая информация теперь доступна в государственной информационной системе ЖКХ.
Капитальный ремонт представляет собой комплекс работ по восстановлению и замене изношенных элементов общего имущества в многоквартирном доме. Обычно он включает обновление фасадов, кровли, фундамента, инженерных систем и лифтового оборудования. Эти меры направлены на поддержание технической исправности зданий и создание комфортных условий для проживания.
Новый сервис обеспечивает полную прозрачность всего процесса. Жители могут в режиме реального времени видеть, как формируются взносы и на какие конкретно работы они направляются. Это позволяет своевременно получать данные о финансовых операциях фонда капремонта.
Кроме того, каждый собственник может проверить историю накоплений для своего многоквартирного дома. Для доступа к информации необходимо зарегистрироваться в системе и найти свой дом по адресу или кадастровому номеру. Это повышает контроль за использованием средств и усиливает общественный надзор за проведением капитального ремонта.