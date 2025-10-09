К 2030 году проект «Профессионалитет» охватит 50% колледжей страны
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах охватить половину колледжей страны проектом «Профессионалитет». Напомним, что «Профессионалитет» сегодня активно развивается в Югре.
Первыми еще три года назад были открыты кластеры «ЮГРА НГК Проф» и «ПрофЮграТЭК», а в 2025 году — педагогический кластер. Югорчане получают профессии, которые востребованы в регионе. В первую очередь речь идет о нефтегазодобывающих предприятиях и ТЭК. А воспитатели и педагоги всегда будут востребованы на рынке труда.
Главное преимущество программы в том, что образовательные организации и предприятия-работодатели объединяют усилия для подготовки специалистов под конкретный запрос экономики.
«Важно, что 80% учебного времени здесь занимает практическая подготовка. Выпускники четко видят свою карьерную траекторию, и могут сразу же после обучения выйти на работу и получать достойную зарплату, — подчеркнул министр. — Сегодня кластеры «Профессионалитета» охватывают 24 ключевые отрасли экономики: машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, легкая и топливно-энергетическая промышленность, химическая, атомная, фармацевтическая, электротехническая отрасли, информационные технологии».
Также Сергей Кравцов озвучил решение министерства продолжить эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ для поступления в колледжи до 2029 года.
Речь идет об эксперименте, в рамках которого школьники, которые не идут в 10-й класс, могут сдать два предмета на ОГЭ вместо четырех. Новые нормы сейчас распространяются на Москву, Петербург и Липецкую область.
Изначально предполагалось, что эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года. Позднее в Минпросвещения сообщили, что новый формат оказался востребованным, а его итоги успешными, в связи с чем планируется продолжить реализацию эксперимента.
«Мы обсудили итоги эксперимента, который был полностью финансирован Москвой, по поступлению в колледжи, где участвовали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Мы видим эффективность результатов этой работы и приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Теперь стало известно о том, что еще три региона могут стать участниками эксперимента с упрощенной сдачей ОГЭ для поступления в колледжи. Кравцов уточнил, что согласие на включение в эксперимент уже дали Республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область.
«Мы видим эффективность этой работы и приняли решение продолжить эксперимент до 2029 года и расширить количество его участников», — подчеркнул он.