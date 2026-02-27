Дума Югры одобрила обращение к главе Минтруда по поддержке родителей участников СВО
Депутаты Думы Югры на очередном пленарном заседании проголосовали за принятие постановления об обращении к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову.
В решении югорских парламентариев речь идет о социально-правовой защите членов семей участников специальной военной операции в части предоставления мер социальной поддержки. С законодательной инициативой выступила фракция «Единая Россия», отметил председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Государство уделяет особое внимание вопросам социально-правовой защиты членов семей участников специальной военной операции в части предоставления мер социальной поддержки, обеспечения жилыми помещениями, получения ими образования и медицинской помощи. К числу таких мер относится ремонт индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца.
«Эта инициатива родилась на основе обращений наших избирателей. На сегодняшний день к членам семей погибших или умерших военнослужащих, которые имеют право на такую поддержку, отнесены вдовы или вдовцы, за исключением вступивших в новый брак, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими этого возраста, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, лица, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего. Но к получателям не отнесены родители таких бойцов», — заметила руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Югры Наталья Западнова.
Депутаты своим обращением предлагают внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ, потерявшим кормильца.
В число членов семей погибших военнослужащих, которые имеют право на получение средств из федерального бюджета на проведение ремонта домов, предлагается включить родителей погибших военнослужащих, которые являются неработающими пенсионерами, а также родителей погибших или умерших военнослужащих, не состоявших в браке, не имевших детей или иных лиц, находившихся на их иждивении.
Депутаты единогласно поддержали предложенное постановление. По результатам принятого решения обращение будет направлено министру труда и социальной защиты РФ в соответствии с установленным регламентом.