Встреча с оленеводами
В Ханты-Мансийске Уполномоченная по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алфёрова и Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова совместно с представителями различных организаций и ведомств провели встречу с оленеводами, приехавшими на конкурс профессионального мастерства на Кубок губернатора Югры.
В ходе заседания коренные жители поднимали вопросы поддержки традиционных видов хозяйственной деятельности, культуры, образования, сохранения языков и обычаев. Также обсуждались проблемы, связанные с территориями традиционного природопользования. На встрече было сказано о важности проведения обрядов и культурных мероприятий, которые являются важной частью жизни коренных народов и способствуют сохранению традиций.
Наталья Стребкова рассказала о помощи участникам специальной военной операции и поддержке их семей. На мероприятии обсуждались вопросы отсрочки от мобилизации для оленеводов и представителей коренных народов.
– За последние годы удалось отладить варианты отсрочки для оленеводов, так как отсрочка предоставляется по профессиям, а не по национальному признаку. В федеральном законодательстве предусмотрена профессия "оленевод", что даёт право на отсрочку, - сказала Наталья Стребкова.
По её словам, на данный момент из 22 военнослужащих, принимающих участие в зоне специальной военной операции из числа коренных малочисленных народов Югры, 15 погибли, 3 имеют неустановленный статус. Сейчас ведётся работа по установлению статуса пропавших без вести и оказанию помощи их семьям.
Также на заседании обсуждался вопрос о предоставлении льгот для семей военнослужащих, проживающих на территориях традиционного природопользования. Предлагается создать реестр семей, проживающих на необозначенных территориях, для предоставления им дополнительных льгот.
После встречи для участников оленьих гонок состоялся теоретический экзамен по анатомии, физиологии и содержанию северных оленей. В этот же день состоялся конкурс «Лучшая национальная кухня».
А 28 февраля на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко состоятся основные соревнования на Кубок губернатора Югры среди оленеводов. Программа откроется парадом оленьих упряжек, после чего начнутся спортивные соревнования: метание тынзяна на хорей, гонки на оленьих упряжках и лыжах, соревнования на охотничьих лыжах с установкой капкана, укладка и перевозка дров, сборка и разборка упряжи.
Для зрителей подготовлена культурно-развлекательная программа. Желающие смогут прокатиться на оленьих упряжках, попробовать себя в мастер-классе по изготовлению национальных игрушек. Также гостям можно будет проголосовать за лучший чум и за лучшего оленевода.
Николай Меров