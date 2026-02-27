Назначена на новый срок полномочий
26 февраля, на очередном 54 заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры Людмила Борисовна Низамова была назначена на новый срок полномочий на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Югре.
Напомним, Людмила Низамова занимала эту должность с 26 февраля 2021 года. Вчера депутаты заслушали доклад Людмилы Борисовны о проделанной работе, вместе обсудили ряд вопросов и единогласно проголосовали за её назначение. Кандидатура Людмилы Низамовой представлена Губернатором автономного округа Русланом Кухаруком и предварительно была согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
Тамара Мерова