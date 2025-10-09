Форма поиска

В Югре состоялись рабочие встречи представителей Росгвардии и религиозных конфессий

09.10.2025

В Сургуте офицер Управления Росгвардии по ХМАО –­ Югре полковник Михаил Тремасов провел рабочую встречу с заместителем муфтия регионального духовного управления мусульман Югры – Фиданом хазратом Курбанаевым. Мероприятие состоялось в городской Соборной мечети.  
В ходе беседы были намечены векторы совместного сотрудничества в части  духовного, патриотического и идеологического воспитания военнослужащих и сотрудников.  
В Нефтеюганском межмуниципальном отделе вневедомственной охраны Росгвардии в ходе беседы с главой городской мусульманской общины Усманом хазратом Печориным было обсуждено сотрудничество, в том числе в вопросах предотвращения религиозного экстремизма.   
А в Белоярском и Нижневартовске офицеры вневедомственной охраны Росгвардии организовали визит в подразделения настоятеля прихода Храма Преподобного Серафима Саровского иерея Вячеслава Атаманенко и  штатного клирика храма Великомученика и Целителя Пантелеймона иерея Владимира Макарова.  
С начала года организовано более 100 встреч с представителями религиозных конфессий в местах дислокации войск правопорядка в регионе. Сотрудничество будет продолжено.

