На Госуслугах заработал сервис бесплатной юридической помощи
На портале Госуслуги запущен новый раздел — «Бесплатная юридическая помощь». Сервис предназначен для социально незащищённых граждан и поможет в решении широкого круга вопросов: от обеспечения прав детей-сирот и перерасчёта пенсий до получения жилищных субсидий для малоимущих семей. Проект реализован в рамках федеральной программы «Государство для людей».
С помощью новой опции пользователи могут записаться на консультацию к юристу в своём регионе, найти адрес ближайшего государственного юридического бюро и выбрать удобное время для визита.
«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов – реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос. Такой комплексный подход очень важен для людей, которые нуждаются в юридической защите. Жизненная ситуация “Бесплатная юридическая помощь” запущена на портале Госуслуг для обеспечения социально незащищенных граждан юридической поддержкой оперативно и безопасно», — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Сервис объединяет все необходимые юридические услуги в одном месте, избавляя от необходимости посещения ведомств и заполнения бумаг. Пользователю достаточно описать свою проблему — заявление сформируется автоматически на основе данных, уже имеющихся в государственных системах. Далее профессиональные юристы дадут консультацию и при необходимости подготовят документы для защиты интересов в суде.
Новый сервис также поможет гражданам избежать мошеннических схем, связанных с псевдобесплатной юридической помощью, и напрямую обращаться в проверенные государственные бюро.
Раздел «Бесплатная юридическая помощь» доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице Госуслуг. На сегодня в каталоге представлено 37 тематических подборок, объединяющих в среднем по 17 связанных госуслуг — таких как «Поступление в вуз», «Многодетная семья» или «Выход на пенсию». До конца 2025 года планируется запуск ещё 33 подобных комплексов услуг.