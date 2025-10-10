В Ханты-Мансийске открылась выставка «Археология нефтегаза»
8 октября в Музее геологии, нефти и газа открылась выставка «Археология нефтегаза». Выставка разместилась на втором этаже музея рядом с вагончиком нефтяников 2025 года.
«Новый проект предлагает взглянуть на «археологию» не как на историческую дисциплину, а как на изучение прошлого по вещественным свидетельствам. Его ключевая цель — раскрыть полноту музейного собрания, представив публике уникальные предметы из фондов, которые долгое время хранились в запасниках», — рассказали на открытии экспозиции.
«Археология нефтегаза» знакомит посетителей с новыми поступлениями в музейный фонд за последние три года (2022–2024 гг.).
На выставке представлено 76 подлинных предметов основного фонда, которые ранее не экспонировались. Среди них — образцы минералов: яшма, азурит, пирит, ставролит, исторические документы, награды геологов, геологоразведчиков, нефтяников и газовиков, фотографии, геодезические инструменты, техника и многое другое.
«Мы считаем, что проект привлечет максимально широкую аудиторию. Ведь здесь показаны предметы из фондовых коллекций, которые не демонстрировались ранее. И вообще не каждый музейный предмет находится в постоянном доступе для просмотра. Кроме того, живым дополнением к выставке станет интерактивная игра «Музейный предмет глазами нейросети», — отмечают сотрудники музея. — Посетителям выдадут опросные листы с изображениями экспонатов, сгенерированными искусственным интеллектом. Задача – найти соответствующий подлинный предмет в витринах. Все участники, успешно справившиеся с заданием, получат сувенир от музея. Этот формат превратит знакомство с экспозицией в увлекательный квест, способствуя более глубокому погружению в тему».
Также, для гостей выставки будет доступен информационный киоск, где можно получить подробные сведения о формировании музейного фонда и составе коллекций, каждом представленном предмете и дарителях, пополнивших собрание музея.