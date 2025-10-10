Круглый стол в Ханты-Мансийске: подготовка кадров из числа коренных малочисленных народов
В Ханты-Мансийске 10 октября 2025 года состоялось заседание круглого стола на тему «О подготовке кадров из числа коренных малочисленных народов и их интеграции в систему государственного и муниципального управления в области социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Мероприятие прошло в здании Думы автономного округа и собрало представителей органов власти, научного сообщества и общественности.
Открывая заседание, Айпин Еремей Данилович, заместитель Председателя Думы и председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, отметил важность совместных усилий по повышению профессионального потенциала коренных народов Югры и интеграции их в систему управления.
Первым выступил Сергей Витальевич Пишуков, заместитель директора Департамента молодежной политики, который рассказал о реализации проектов, направленных на повышение экспертного потенциала коренных народов Севера. Он подчеркнул значение вовлечения молодежи в общественно полезные и творческие проекты, а также в программы ранней профориентации.
«Работа с молодежью – это основа формирования будущих лидеров коренных народов», – отметил Сергей Витальевич. Особое внимание уделяется развитию лидерских компетенций через проекты «Школа общественной дипломатии» и «Лаборатория культурно-исторических медиа», в которых участвуют молодые активисты из ряда муниципалитетов Югры.
Инна Владимировна Святченко, заместитель директора Департамента образования и науки, осветила создание условий для получения профессионального образования молодежью из числа коренных народов. «В регионе работают сотни школ, и целевые показатели по поступлению в профучилища и высшие учебные заведения ежегодно увеличиваются. Особое внимание мы уделяем подготовительным отделениям и профессиональной ориентации в школах-интернатах», – подчеркнула она.
Михаил Валерьевич Горбачев выступил с докладом о подготовке кадров для системы здравоохранения округа из числа коренных народов, подчеркнув важность медицинского образования и последующего трудоустройства.
Представители муниципальных образований – Кирилл Минулин (Ханты-Мансийский район), Руслан Марценковский (Сургутский район), Сергей Титов (Березовский район), Оксана Галкина (Нижневартовский район) и Олеся Богданова (Белоярский район) поделились опытом кадровой политики в системе местного самоуправления и управлении культурным наследием.
Анатолий Прокопьевич Кауртаев, председатель региональной общественной организации «Аборигены Югры», подчеркнул необходимость совершенствования кадровой политики в сфере социально-экономического развития коренных народов: «Мы должны создавать условия для самореализации и активного участия коренных малочисленных народов в управленческой деятельности».
Профессор Владимир Михайлович Куриков рассказал о создании структуры в системе исполнительных органов власти округа, направленной на вопросы малочисленных народов Севера.
Завершила выступления депутат Тюменской областной Думы Надежда Геннадьевна Алексеева, которая отметила важность формирования кадрового резерва из числа коренных жителей Югры для будущего региона.
В ходе заседания участники обменялись мнениями и предложениями по улучшению систем подготовки, поддержки и интеграции коренных народов в государственные и муниципальные структуры. По итогам круглого стола были сформированы рекомендации для развития кадрового потенциала и усиления роли коренных малочисленных народов в управлении округом.
Еремей Данилович Айпин в заключение поблагодарил всех участников за активную работу и подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество и совместные инициативы станут залогом устойчивого развития и благополучия коренных народов в Югре.
Людмила Теткина