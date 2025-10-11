Форма поиска

Для слабовидящих

В Югре состоялось межведомственное совещание представителей пресс-служб правоохранительных органов

11.10.2025

Специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО — Югре приняли участие в заседании круглого стола подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации правоохранительных органов и органов власти по вопросам межведомственного взаимодействия.

Встреча состоялась в окружном следственном управлении СК России.

В совещании также приняли участие руководители региональных управлений МЧС, налоговой службы, объединенной пресс-службы судов и Департамента внутренней политики.

Мероприятие позволило обсудить новые тенденции в медийном пространстве, вопросы организации межведомственного взаимодействия, проведение совместных имиджевых проектов, а также подходы к освещению информационных поводов, связанных со служебной деятельностью.

Наши группы в социальных сетях:

ВКонтакте

Telegram

Одноклассники
Наш сайт территориального управления:

Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

11.10.2025

11.10.2025