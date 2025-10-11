В сёлах Югры открывают новые детские и спортивные площадки
В поселках Ханты-Мансийского района — Тюлях, Красноленинском и Елизарово — завершилось благоустройство ряда общественных пространств, у жителей появились новые локации для отдыха и тренировок. Об изменениях в каждом посёлке рассказали в администрации Ханты-Мансийского района
В селе Тюли на новой уличной площадке установили тренажеры с навесами от дождя, стол для армрестлинга и панна-корт для мини-футбола, на котором есть хоть и небольшая, но настоящая трибуна для болельщиков. Покрытие из резиновых плит безопасно для детей, а скамейки и велопарковка позволят проводить здесь время с комфортом.
Рядом со школой посёлка Красноленинский появилась многофункциональная площадка с футбольным полем, беговой дорожкой, здесь же — зона воркаута и детский «городок безопасности». Всем этим могут пользоваться все жители, а не только ученики.
В селе Елизарово на финальной стадии находится строительство современного игрового комплекса. Новую площадку со спортивными снарядами и местами для отдыха уже скоро можно будет использовать по прямому назначению.
«Такие проекты в небольших населённых пунктах создают сельчанам полноценную среду для жизни. Благодаря им у детей появляются безопасные места для игр, а у подростков и взрослых — возможности для занятий физкультурой и спортом», — отметили в администрации муниципалитета.