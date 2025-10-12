Юная исполнительница из Югры представит УрФО на всероссийском конкурсе художественной самодеятельности
В Тюмени прошёл второй этап конкурса художественной самодеятельности СК России «Живёт Победа в поколениях…», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Следственное управление по Югре с честью представила Алина Замотохина, дочь следователя-криминалиста.
Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, её танец «Вдали моя Россия» покорил жюри искренностью и силой образа, принес победу в номинации «Хореографическое искусство» (11–15 лет).
Теперь Алину ждёт финал в Москве, где она представит не только Югру, но и весь Уральский федеральный округ.
В Следственном комитете России ценят и поддерживают творческие инициативы — ведь искусство помогает сохранять духовную связь между поколениями, вдохновляет и объединяет людей.
Напомним, год назад вокальный дуэт сотрудниц СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу стал победителем VII Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК РФ «Любовь к Родине начинается с семьи!» Югру представляли старший специалист отдела криминалистики Елизавета Мокрушникова и старший помощник руководителя управления Алина Еремеевская с композицией «Дождь на Неве» в номинации «Вокальные коллективы».