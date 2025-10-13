Подведены итоги Окружного фестиваля достижений творческих коллективов «Югра фестивальная»
Окружной фестиваль достижений творческих коллективов «Югра фестивальная» отмечает своё 14-летие и в 2025 году посвящается 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Главная миссия фестиваля – открытие новых имен и поддержка талантливых жителей Югры, развитие единого культурного пространства и создание площадки для творческого обмена. В течение 3 лет, с 2022 по 2024 годы, творческие коллективы и сольные исполнители демонстрировали мастерство в народном творчестве и любительском искусстве на окружных, всероссийских, международных рейтинговых фестивалях и конкурсах. Для получения заслуженного признания своей творческой деятельности в адрес Окружного Дома народного творчества из 20 муниципальных образований Югры поступило 156 заявок в 7 номинациях.
В юбилейный год для нашего региона фестиваль расширен новыми номинациями:
- «Лучшая режиссёрско-постановочная работа» - признание таланта тех, кто создаёт волшебство на сцене.
- «Лучшее техническое сопровождение мероприятия» -дань уважения героям, создающим магию за кулисами: звукорежиссёрам, светооператорам, видеоинженерам, художникам, художникам-сценографам.
Спешим поделиться радостной новостью: финал фестиваля и награждение лауреатов состоится 14 декабря 2025 года на сцене Дворца искусств «Нефтяник» в городе Сургуте!
Уже сегодня вы можете ознакомиться со списком лауреатов фестиваля. От всей души поздравляем всех победителей и участников! Желаем вам новых творческих успехов, ярких побед и неиссякаемого вдохновения!
Присоединяйтесь к празднованию юбилея нашего региона вместе с талантливыми югорчанами! Вместе мы создаём культурное наследие, вместе пишем новую страницу в истории нашей любимой Югры!