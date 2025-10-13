В Югре реализуются образовательные проекты по развитию кадрового потенциала коренных малочисленных народов Севера
Вопрос о подготовке кадров из числа коренных народов и их интеграции в систему государственного и муниципального управления обсуждали на минувшей неделе в Думе Югры в рамках круглого стола с участием депутатов, руководителей профильных ведомств, представителей муниципальных образований, общественных организаций, общин КМНС.
«Считаем эту тему очень важной, так как мы сталкиваемся с проблемой нехватки кадров на должности, связанные с работой по вопросам коренных народов Севера. Необходим кадровый резерв. Следует растить местные кадры, оказывать поддержку при получении образования, активно использовать наставничество и стажировки для воспитания специалистов по работе с коренными народами и, соответственно, более качественного решения их проблем», — высказался, открывая заседание, заместитель председателя Думы Югры, глава Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин.
Он отметил, что в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности есть необходимость внедрения в практику квалификационных требований к работникам, взаимодействующим с коренными народами, которые занимаются вопросами социально-экономического и культурного развития.
«Прежде всего, это знание языка, культуры, традиций, истории, географии региона и так далее — все, что соприкасается с культурой и жизнью коренных народов», — добавил Еремей Айпин.
Заместитель директора, начальник управления национальной политики департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа Сергей Пишуков напомнил, что в обновленной концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в период до 2036 года приоритетом направления работы с молодежью обозначено вовлечение этой возрастной категории из числа коренных малочисленных народов в общественно полезную творческую, физкультурно-спортивную деятельность, привлечение к профориентации, поддержка профессионального самоопределения.
«Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей взаимодействует по этому направлению с представителями некоммерческих организаций КМНС и реализует проекты, направленные на развитие лидерских компетенций у представителей коренных народов. Стоит отметить, что работа охватывает разные возрастные группы, начиная со школьников», — отметил Сергей Пишуков.
Первое направление — вовлечение детей в общественно значимые проекты, которые реализует региональное отделение «Движение Первых». Так, в этом году в рамках Всероссийского молодежного экологического форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся» проведён трек «Движения Первых. Дети севера». В работе трека приняли участие ребята из девяти муниципальных районов, проживающие в удаленных и труднодоступных поселениях и местах компактного проживания.
«Это такие поселения как Хулимсунт, Саранпауль, Каменное, Кышик, Варьеган, Шугур и другие. Участниками стали 27 детей в возрасте от 14 до 18 лет, носителей традиционной культуры коренных малочисленных народов. В результате участия в треке у школьников сформировано осознание важности своего вклада в сохранение традиционной культуры, преимуществ хорошей учебы и возможных перспектив дальнейшего профессионального обучения и развития», — подчеркнул представитель департамента.
Также в регионе реализуются проекты по повышению экспертного потенциала коренных малочисленных народов Севера. В этом сегменте жителям рассказывают о действующем в законодательстве, о мерах государственной поддержки и так далее.
«Среди значимых проектов можно упомянуть участие во Всероссийской федеральной образовательной программе коренных малочисленных народов Севера Школы общественной дипломатии. Участники программы из районов традиционного проживания, имеют активную гражданскую позицию, заинтересованы в защите прав и продвижении интересов своих народов», — рассказал Сергей Пишуков.
Выпускники Школы общественной дипломатии получают возможность выдвигаться в экспертные органы ООН, выступать в качестве спикеров на престижных площадках, издавать книги и успешно реализовывать собственные проекты. Финалисты получают сертификаты на дополнительное обучение по программам повышения квалификации или переподготовки в ведущих вузах страны.
«Отмечу рост активности и заинтересованности представителей коренных народов к этим образовательным программам. В этом году на участие заявилось 32 представителя автономного округа, четверо вышли в финал», — сообщил эксперт.
Кроме того, в округе реализуются другие проекты, направленные на формирование новой волны лидеров общественного мнения из числа молодежи коренных малочисленных народов Севера через привлечение к изучению своей культуры и традиций.
Также в округе поддерживают участие представителей общественных организаций в международных и межрегиональных мероприятиях, включая постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, экспертный механизм ООН по правам коренных народов и международную выставку-ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Представители ХМАО являются неизменными участниками этих площадок.
Важным направлением является содействие в деятельности представителей коренных народов в составе общественных советов при исполнительных органах власти региона. Они входят в состав Общественной палаты Югры, а также 10 общественных советов при департаментах, 9 советов при главах муниципальных районов и 10 совещательных органов при правительстве автономного округа.
В рамках разработки образовательных программ, направленных на укрепление кадрового потенциала из числа представителей коренных малочисленных народов, заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и Московским государственным институтом международных отношений МИД России.
«Центральным направлением совместной деятельности является реализация программ дополнительного профессионального образования по повышению экспертного потенциала коренных народов», — отметил Сергей Пишуков.
В рамках комплексной работы реализуются мероприятия по повышению компетенций представителей коренных народов и их мотивации к работе на управленческих должностях.
«Это меры государственной поддержки студентов, творческих деятелей, граждан, ведущих традиционную хозяйственную деятельность, что позволяет им впоследствии развиваться предпринимательском сегменте», — добавил заместитель директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.
В регионе успешно реализуются новые проекты, направленные на подготовку регионального резерва кадров, будущих управленцев регионального и муниципального уровней. Один из них — образовательный проект «Лидеры изменений». Сергей Пишуков предложил рассмотреть возможность адресного привлечения представителей коренных народов для участия в нем.