Жители Югры могут стать участниками Премии «Россия — страна возможностей»
Начался прием заявок на второй сезон Премии «Россия — страна возможностей»
Принять участие может любой гражданин России с 18 лет, даже если он живет или работает за рубежом. Регистрация открыта на официальном сайте премии до 16 октября 2025 года.
Участникам нового сезона премии доступны десять номинаций. В их числе — «Служение и созидание», «Экология», «Добрые дела», «Наука и технологии», «Предпринимательство», «Культура», «Медиа», «Образование», «Возможности для СВОих», «Спорт и уличная культура».
В 2025 году получить общественное признание и поддержку смогут не только люди, но и регионы. В новой спецноминации «Регион возможностей» отметят субъекты, которые системно и качественно создают условия для развития граждан и их инициатив.
Премия учреждена по поручению президента России для поддержки инициативных граждан. В 2024 году заявки на участие подали более 33 тысяч человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов, разница в возрасте между участниками составила два поколения.