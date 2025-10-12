Владимир Путин ввел новые меры для стабилизации цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин ввёл новые меры по стабилизации в России цен на топливо. Документ устанавливает мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Данная мера будет действовать с октября 2025 года до мая 2026 года, что позволит обеспечить стабильность российского топливного рынка в критический период.
Как передаёт «РИА Новости», топливный демпфер представляет собой специальный механизм господдержки нефтеперерабатывающих компаний. Его суть заключается в компенсации разницы между внутренними и мировыми ценами на топливо, что особенно важно для поддержания баланса на внутреннем рынке.
Ключевая особенность нового моратория заключается в том, что государство гарантирует сохранение выплат по демпферу даже при формальном возникновении условий для их прекращения. Это означает, что даже если внутренние цены на топливо вырастут, компании продолжат получать господдержку.
Механизм действия моратория направлен на решение нескольких задач: стимулирование поставок топлива на внутренний рынок, предотвращение массового экспорта топлива за рубеж, стабилизация цен для российских потребителей, обеспечение достаточного предложения в период повышенного спроса.
Таким образом, нефтеперерабатывающие компании, имея гарантированную государственную поддержку, становятся менее заинтересованными в экспорте топлива, где цены традиционно выше. Это приводит к увеличению предложения на внутреннем рынке и, как следствие, помогает сдерживать рост цен.
Указ также отменяет акцизы на дизельное топливо, смешанное с авиакеросином и другими присадками, в случае если оно произведено не на НПЗ.
Если в ходе биржевых торгов рост цены за месяц превысит 10% от индикативной цены (примерная справочная цена, которую гос-во использует для ориентира — поясняет Readovka), то выплат по демпферу не будет.
Теперь, по словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, государство будет платить нефтяникам больше и чаще, чтобы они не поднимали цены на топливо в России.