Встреча с юбиляром
10 октября в музее «Торум Маа» города Ханты-Мансийска представители коренных народов Севера ханты и манси чествовали юбиляра Анатолия
Прокопьевича Кауртаева, которому исполнилось 90 лет!
Он – Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Почётный гражданин Нижневартовского района, награждённый орденом «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками «Отличник народного просвещения» и «За заслуги перед округом».
А.П. Кауртаев долгое время работал директором одной из школ родного Кондинского района, заведующим Нижневартовским районным и городским отделами народного образования, заместителем председателя Нижневартовского городского и районного исполкомов, заместителем председателя райкома «Нефтегазстройпрофсоюза», заместителем генерального директора ПО «Мегионнефтегазгеология». С 1990 года – заместителем председателя райисполкома, заместителем главы администрации Нижневартовского района.
В этот вечер встреча с юбиляром состоялась в виде интервью. Научный сотрудник музея Раиса Решетникова поинтересовалась его жизнью, становлением, видением прошлого, настоящего и будущего. Непростая жизнь Анатолия Прокопьевича Кауртаева закалила его характер, поэтому он всю жизнь старался помогать коренным жителям в самых разных вопросах, за это его и любят сородичи.
В настоящее время юбиляр находится на заслуженном отдыхе и проживает в городе Тюмени, но всё ещё является активным участником общественно-политической родного округа.
В этот вечер в адрес юбиляра звучало много добрых слов и поздравлений. Александр Константинов исполнил душевные песни прошлых лет. Коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») подарил юбиляру «Обский вальс» на русском и хантыйском языках.
Вечер завершился за чашкой душистого чая с пирогами.
Владимир Енов