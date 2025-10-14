Югра и Тюмень планируют наладить сотрудничество в сфере деревянного домостроения
В рамках рабочей поездки в Тюмень представители стройкомплекса и муниципалитетов Югры заинтересовались местными технологиями производства модульных каркасных домов и обменялись лучшими практиками.
Делегация из Югры изучила тюменский опыт в строительстве, и, как сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры», это может дать новый импульс развитию лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. Делегации двух регионов установили прямые контакты для дальнейшей работы.
Как отметила заместитель главы Советского района по строительству Ирина Кувалдина, у Югры есть мощная сырьевая база. В одном только Советском районе и соседнем Югорске работают деревообрабатывающие предприятия: от обычных лесопилок до крупных заводов, входящих в Югорский лесопромышленный холдинг.
Что касается тюменских компаний, они обладают отработанными технологиями и опытом в создании готовых модулей — не только для жилых домов, но и для социальных объектов.
Возможные форматы сотрудничества разнообразны. Например, это может быть обмен ресурсами и выгодные закупки: Югра поставляет древесное сырье, а взамен автономный округ получает готовые домокомплекты по выгодным ценам для строительства жилья и соцучреждений.
Ещё одной целью поездки югорчан в Тюмень было изучить и, возможно, перенять передовой опыт застройщиков и властей Тюмени в благоустройстве и комплексном развитии городских территорий.
Особое внимание уделили подходам к созданию современных дворовых пространств — в Югре это один из главных запросов жителей. Именно возможность обследовать дворовые территории в новых перспективных ЖК вызвала максимальный интерес.
«Здесь, в Тюмени, умеют создавать комфортные места отдыха рядом с домом. Будем перенимать ваш опыт», — отметила заместитель главы Нефтеюганского района Мария Ченцова.