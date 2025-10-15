Югорчане могут принять участие в конкурсе «Лидер корпоративного донорства – 2025»
Российский Красный Крест приглашает к участию в IV Всероссийском конкурсе лучших практик по развитию донорства «Лидер корпоративного донорства – 2025». Победители будут определены 5 ноября 2025 года.
Конкурс направлен на развитие и популяризацию культуры безвозмездного донорства крови, ее компонентов и костного мозга в организациях по всей России.
Цель конкурса – привлечение внимания к донорству как важной социальной практике, вовлечение трудовых и студенческих коллективов, НКО и сообществ в донорское движение, а также выявление лучших корпоративных проектов и инициатив, которые могут стать примером для других. Конкурс также способствует формированию системы мотивации для руководителей и сотрудников организаций, развивающих корпоративную культуру донорства.
Участниками конкурса могут стать коммерческие и государственные организации, учебные заведения и некоммерческие объединения, которые внедряют практики поддержки донорства как часть своей корпоративной социальной ответственности.
В рамках конкурса «Лидер корпоративного донорства» впервые учреждены престижные номинации Гран-при — «Лидер корпоративного донорства» в коммерческом, некоммерческом и государственном секторах, которые являются главными наградами конкурса. Помимо этого, участники могут подавать заявки в другие номинации, включая «Лучшую мотивационную программу», «Лучшую информационную кампанию», «Лучший корпоративный День донора», а также специальные номинации, такие как «Самая интересная история донора», «Самая большая донорская династия» и «Самый социально ответственный работодатель».
Условия участия опубликованы на странице конкурса.
Заявки принимаются до 20 октября 2025 года включительно через онлайн-форму. Подробная информация об условиях участия и критериях отбора доступна на сайте.