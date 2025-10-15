Югорчане могут принять участие в конкурсе «Лидер корпоративного донорства – 2025»

Жители Югры получили новый удобный способ решать проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством. Теперь они могут направлять обращения в свои управляющие компании напрямую через федеральный портал ГИС ЖКХ. Эта система объединила все жалобы и заявки граждан в едином цифровом пространстве.