В Югре упростили подачу жалоб на управляющие компании
Жители Югры получили новый удобный способ решать проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством. Теперь они могут направлять обращения в свои управляющие компании напрямую через федеральный портал ГИС ЖКХ. Эта система объединила все жалобы и заявки граждан в едином цифровом пространстве.
Сервис позволяет существенно ускорить процесс рассмотрения жалоб. При этом электронный формат обеспечивает полную прозрачность взаимодействия между жильцами и обслуживающими организациями. Каждое обращение получает индивидуальный номер и фиксируется в системе.
Такой подход уже доказал свою эффективность в других регионах страны. Жители могут отслеживать статус рассмотрения своего обращения в личном кабинете. Кроме того, все заявки автоматически направляются в соответствующие управляющие компании с обязательным уведомлением о получении.
Новый сервис особенно актуален в отдаленных поселениях. Теперь людям не нужно лично посещать офисы управляющих компаний для решения разного рода проблем и вопросов. Достаточно иметь доступ в интернет и зарегистрированный аккаунт на портале.
По словам специалистов, система продолжает развиваться и совершенствоваться. В перспективе планируется добавить функцию обмена документами и фото между жильцами и управляющими компаниями. Это позволит еще более эффективно решать возникающие проблемы.