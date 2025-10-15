Более 6,5 тысяч отцов в Югре получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
Поддержка семей с детьми входит в число приоритетных направлений работы Отделения СФР по ХМАО — Югре. За назначением мер социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием ребёнка в основном обращаются матери. Однако государство также поддерживает мужчин в стремлении заботиться о благополучии своих детей и предоставило им не только право на получение различных выплат, связанных с рождением и воспитанием ребёнка, но и возможность брать отпуск по уходу за ним.
Каждое третье воскресенье октября в России отмечается День отца: напоминаем, какие меры поддержки могут получать папы от регионального Отделения СФР.
Папа может:
Оформить пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.
Выплата назначается оформившему отпуск по уходу за ребёнком работающему родителю (или родственнику). Чтобы оформить отпуск по уходу, папе следует подать соответствующее заявление своему работодателю. Комплект документов, включающий копию свидетельства о рождении малыша и справку о доходах, предоставлять не нужно. Все данные Отделение СФР по ХМАО – Югре самостоятельно получает в рамках межведомственного взаимодействия.
При этом она не прекращается даже в случае выхода осуществляющего уход с отпуска на работу. Работающим пособие назначается в размере 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года.
Неработающим пособие назначается в результате комплексной оценки нуждаемости семьи в минимальном размере, сумма в Югре составляет 15 155,75 рублей.
В этом году 6 923 югорских отца оформили данное пособие.
Получить единовременное пособие при рождении ребёнка.
Это пособие может получить один из родителей. Трудоустроенным - пособие назначается в беззаявительном порядке. Но если, к примеру, папа работающий, а мама нет, то Отделение СФР по ХМАО - Югре выплатит пособие только работающему отцу и наоборот. В Югре сумма выплаты составляет 40 412,57 рублей с учётом районного коэффициента.
В 2025 году это пособие выплачено 4 082 отцам малышей.
Получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (единое пособие)
Пособие может быть назначено одному из родителей, подавшему заявление на назначение. Для назначения пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер пособия может составлять: 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания (максимальный размер пособия в Югре - 21 286 рублей).
Оформить сертификат на материнский капитал
Это возможно, если мужчина является единственным родителем (усыновителем) ребёнка. Также он должен быть гражданином России на момент рождения ребёнка, который по рождению также является гражданином нашей страны.
В Югре с начала 2025 года сертификаты на маткапитал получили более 140 отцов.
Оформить больничный по уходу за ребёнком
Папа может открыть больничный лист по уходу за болеющим ребёнком. При уходе за ребёнком до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% от среднего заработка за два предшествующих календарных года независимо от стажа работника. Если ребёнку от 8 лет и старше, размер выплаты зависит от стажа работника и вида лечения:
- при амбулаторном лечении — за первые 10 календарных дней в зависимости от страхового стажа, а за последующие дни в размере 50 % среднего заработка;
- при лечении в стационарных условиях – за весь период больничного в соответствии со страховым стажем.
По каждому случаю лечения ребёнка в амбулаторных условиях или при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях оплачивается до 15 календарных дней.
Подробнее обо всех мерах поддержки семьям с детьми читайте на сайте: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:
ВКонтакте , Одноклассники , Телеграм
Отделение СФР по ХМАО-Югре