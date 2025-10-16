Уральский полпред Артём Жога поблагодарил строителей моста «Звезда Оби»
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый мост через реку Обь и южный обход Сургута. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога поблагодарил строителей «Звезды Оби».
Строительство масштабного объекта началось летом 2022 года.
«Мост возвели в кратчайшие сроки, его длина превышает 1700 метров. Кроме того, созданы современные транспортные развязки и проложено 45 километров новой четырехполосной дороги», — уточнил уральский полпред.
Он добавил, что открытие объекта под Сургутом имеет стратегическое значение не только для Югры, но и для всего Уральского федерального округа. Полпред подчеркнул, что благодаря вводу нового моста в эксплуатацию рассчитывает на кратное увеличение пассажирского и грузового потока. Большое значение новый объект имеет и для надёжного автомобильного сообщения с Арктической зоной.
«Особые слова благодарности адресую дорожным строителям. Тысячи рабочих без выходных и праздников, порой в тяжелых условиях, воплощали этот большой проект в жизнь. Символично, что новый мост теперь носит красивое название «Звезда Оби», — сказал Артём Жога.