Губернатор Югры наградил участников создания национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске
Глава региона Руслан Кухарук наградил почетными грамотами и благодарностями участников масштабного проекта по созданию национального центра «Россия».
«Очень приятно оказаться здесь, в новом пространстве, которое уже стало местом силы, объединяющим нас со всей Россией. Особенно радостно, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал одним из первых трех субъектов РФ, где открыли национальный центр "Россия"», — отметил Руслан Кухарук.
По его словам, подготовка материалов для концепции национального центра была непростой, но важной задачей. Основной акцент был сделан на идее, заложенной в выставке «Россия» на ВДНХ — показать всю Югру в одном месте. Эта концепция получила одобрение и поддержку первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Владимировича Кириенко.
«В создании национального центра «Россия» в Югре участвовали тысячи человек: строители, эксперты, активисты, ветераны, молодежь, представители коренных народов. Это большая работа всей югорской команды. Спасибо каждому, кто внес свой вклад в создание новой визитной карточки региона. Ваш труд и любовь к родному региону дали возможность уникальному федеральному проекту стать по-настоящему югорским», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Среди награжденных — директор Музея под открытым небом «Торум Маа» Елена Федотова:
«В национальном центре культуре коренных народов Севера уделяется особое значение. Над залом Легенд мы работали не только музеем, но и всем народом. Для нас было важно, чтобы были представлены легенды, этнография, но в форме живого уголка культуры. Мне кажется, это получилось сделать через экспонаты, через выставку, фильмы про медвежьи игрища. Работа будет продолжена, чтобы у национального центра Россия были свои экспонаты. Я считаю, что это не моя награда, а достижение всего нашего культурного сообщества, прежде всего, музея "Торум Маа"».
Также в создании национального центра был отмечен департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. По словам директора департамента Якова Самохвалова, национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске появился в ответ на запрос жителей после посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Вместе с жителями автономного округа в ходе стратегически сессий определялись локации, факты, исторические личности, которые ассоциируются с нашим регионом. На стратегических сессиях родилась концепция нашего центра. И сегодня, когда национальный центр открыл свои двери, каждый гость столицы Югры, каждый житель Ханты-Мансийска может прикоснуться к этому проекту и ощутить те самые эмоции, которые пережили посетители выставки на ВДНХ», — сообщил Яков Самохвалов.