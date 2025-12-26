Губернатор Югры наградил участников создания национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске

Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию Дня спасателя Российской Федерации и 35-летию МЧС России. Вместе с другими гостями перед началом церемонии осмотрел выставку пожарно-спасательной службы.