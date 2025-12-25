Молодежь обско-угорских народов нашла свой голос в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе появилась новая сила для защиты интересов коренных жителей. На учредительном Съезде, приуроченном ко дню рождения региона, была создана региональная общественная организация «Молодежь обско-угорских народов». Это событие стало кульминацией долгой совместной работы правительства автономного округа и общественников.
Инициативу поддержали молодые активисты со всех 22 муниципалитетов Югры. На съезде присутствовали уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Людмила Алферова, президент организации «Спасение Югры» Виктор Банк, а также представители Совета старейшин. Они единогласно отметили значимость появления такого молодежного объединения.
В ходе мероприятия прошло открытое голосование. Председателем структуры избрали Наталью Колобову, а ее первым заместителем стала Юлия Хорова. Участники утвердили устав и определили основные направления работы на 2026 год.
Новая организация задумана как платформа для консолидации активной молодежи. Ее цель — четко формулировать и продвигать позицию коренных народов в диалоге с властью и бизнесом. Планы включают запуск собственных проектов в области культуры, языка, образования и социального предпринимательства.
Заместитель директора профильного департамента Сергей Пишуков заявил, что создание объединения — это итог целенаправленной подготовки молодых лидеров. По его словам, будущие руководители прошли обучение в «Школе общественной дипломатии» и глубоко изучили законодательство о правах коренных жителей. Это позволяет говорить о росте поколения компетентных активистов, готовых вносить предложения по развитию региона.
Наталья Колобова заверила, что организация будет надежным партнером для «Спасения Югры», обеспечивая преемственность поколений. Главная задача — укреплять голос молодежи в вопросах защиты ее прав, уникальной культуры и традиционных укладов жизни.