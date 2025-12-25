Борис Хохряков поздравил спасателей
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию Дня спасателя Российской Федерации и 35-летию МЧС России. Вместе с другими гостями перед началом церемонии осмотрел выставку пожарно-спасательной службы.
В этом году структура МЧС РФ отмечает важный юбилей. За три с половиной десятилетия ведомство не раз доказывало свою важность и эффективность в обеспечении безопасности страны и ее граждан. 35 лет – это история мужества, самоотверженности и профессионализма. Труд сотрудников МЧС – это бесценная помощь, которая внушает людям чувство безопасности, является залогом спокойствия граждан, их мирного созидательного труда, а также обеспечивает благополучие и стабильность государства.
«В день юбилея вашей службы хочется говорить не о цифрах, а о сути, но все же одну цифру я озвучу, – сказал Борис Хохряков. – 252 человеческие жители, спасенные вами за год. За каждой спасенной – десятки благодарных людей: родственники, семьи, коллеги. Это и есть главный итог вашего служения. В МЧС нет случайных людей. Сюда приходят только те, для кого главным жизненным законом стало спасение других.
Стойкость, честность и самопожертвование – без этого здесь не остаются. Это не просто работа, это братство, закаленное в самых суровых испытаниях. И даже вашу аббревиатуру «МЧС» можно расшифровать по-другому: мужество, честь и спасение. Югорские спасатели доказывают свой профессионализм не только в чрезвычайных ситуациях, мы смотрели в информационном ролике и на учебном полигоне.
Чемпионский титул России по пожарно-спасательному спорту, завоеванный командой Югры, – это яркое тому подтверждение. Это соревнования, где тренируется скорость, а побеждает мастерство, рожденное в реальных сражениях. Истинная мера вашей отваги – это готовность, не колеблясь, пожертвовать своей жизнью.
Так, как это сделал Рунар Сафиуллин из Нижневартовска. Он шагнул в горящий дом, чтобы спасти человека. Его подвиг – это вечное напоминание, что самоотверженность для вас – это не просто красивые слова, а главная черта характера».
Накануне профессионального праздника и в честь юбилея службы Борис Хохряков выразил огромную благодарность ветеранам спасательных служб за опыт и знания, которые передаются коллегам, за бережно хранимые традиции, за то, что стояли у истоков создания и формирования службы. Поздравил всех сотрудников МЧС с праздником и вручил награды Думы автономного округа.
Пресс-секретарь Председателя
Думы автономного округа