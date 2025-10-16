Более 50 врачей в медучреждениях Югры – представители коренных малочисленных народов Севера
В департаменте здравоохранения Югры рассказали о том, как в автономном округе организована работа по подготовке кадров для отрасли из числа представителей коренных малочисленных народов Севера.
Как отметил замглавы ведомства Михаил Горбачев, в государственных медицинских организациях региона по состоянию на 1 октября работает 8771 врач, 20 827 средних медицинских работников. За год число врачей увеличилось на 201, сотрудников среднего звена – на 411. Округ занимает 15-е место среди субъектов РФ по обеспеченности врачами на 10 тысяч населения, на 17% больше, чем в среднем по стране, и 10-е место по обеспеченности средним медперсоналом, это на 39% больше, чем в среднероссийский показатель.
«За 9 месяцев 2025 года в систему здравоохранения Югры принято 519 врачей и 974 средних медработников. Большинство — выпускники образовательных организаций, остальные – специалисты, приехавшие из других регионов Российской Федерации. С прошлого года мы наблюдаем тренд на переход медработников из частной системы здравоохранения в государственную», – отметил Михаил Горбачев.
Из числа коренных малочисленных народов Севера трудовую деятельность в подведомственных и департаменту здравоохранения учреждениях осуществляют 514 медработников, в том числе 54 врача, один заместитель главного врача и один главврач.
«Смену готовим со школьной скамьи. Департамент образования и науки, депздрав совместно с главами муниципальных образований обеспечивают участие медицинских организаций в мероприятиях по профессиональной ориентации для выбора будущей медицинской профессии, начиная уже с пятого класса. В двадцать пятом году открыто 60 профильных медклассов, в которых обучается 1074 школьника. Количество медицинских классов, включая естественно-научные и химико-биологические, увеличено за год на 36%, количество обучающихся – на 42%. За каждым медклассом закреплена курирующая организация. В целях обеспечения кадрами с высшим образованием депздрав заключает договоры о целевом обучении, с этого года предусматривающие не только трудоустройство в медорганизации сроком на три года, но и выплату стипендии», – рассказал заместитель главы департамента здравоохранения.
В соответствии с федеральным законом об образовании департамент на цифровой платформе «Работа в России» размещает предложения о заключении целевых договоров, на которые поступающие самостоятельно подают заявки, то есть предварительный отбор полностью отсутствует.
«Прием на целевое обучение проводится образовательными организациями на конкурсной основе по результатам ЕГЭ. Договоры заключаются после зачисления. По итогам приемной кампании 2025-26 учебного года заключено 348 договоров по целевому обучению. Количество зачисленных превышает результат 2024 года на 20% по программам специалитета и на 17% по программам ординатуры», – сообщил Михаил Горбачев.
С прошлого года реализуется пилотный проект по внедрению в систему целевой подготовки средних медицинских работников «Югорский медицинский стипендиат». В этом году проект расширен до 161 обучающегося с выплатой стипендий и трудоустройством в медицинской организации не менее чем на три года.
«Понимая, что в этом отношении уже проводится очень большая работа, мы все же предлагаем обратить особое внимание на подготовку представителей коренных народов Севера к поступлению на целевое обучение в окружные медицинские организации профессионального и высшего образования, и на работу по профориентации», – высказался представитель департамента образования Югры.