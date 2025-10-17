В Югре открыли памятник героям специальной военной операции
В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы в городе Мегионе состоялось торжественное открытие памятника землякам — героям специальной военной операции.
Фотографии с торжественной церемонии в сквере Воину-освободителю опубликовал телеграм-канал администрации города. На церемонии открытия присутствовали родные и близкие защитников Отечества, участники и ветераны спецоперации, ветераны афганской и чеченских войн, локальных конфликтов, общественники города Мегиона, волонтеры Победы, поисковики отряда «Истоки», пограничники, представители администрации и Думы Мегиона, горожане.
«Каждый, кто хочет, мог прийти сюда, отдать дань памяти павшим», - написал мэр Мегиона Алексей Петриченко в соцсетях.
Автор нанесенной на памятник эпитафии — житель Мегиона, бард, педагог гимназии Самвел Лалаянц.
Право открыть мемориал предоставили Алексею Петриченко и ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции Андрею Холопову. Мегионец с самого начала СВО служил в добровольческом отряде специального назначения «Барс-2» командиром группы огневой поддержки. В мае 2022 года под Харьковом во время одной из атак врага, в блиндаж, где находились бойцы, попал снаряд. Андрей, находившийся на посту наблюдательного пункта, первым пришёл на помощь боевым товарищам, получившим тяжёлые ранения. Югорчанин вытащил из из-под огня и своевременно оказал медицинскую помощь.