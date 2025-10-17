На Госуслугах запустили сервис для оформления налоговых вычетов
На портале Госуслуг запущен новый сервис «Налоговый вычет». Он помогает гражданам оформить популярные виды налоговых вычетов и узнать о их видах.
Налоговый вычет снижает налогооблагаемый доход и, как следствие, уменьшает налог на доходы физических лиц. Он позволяет вернуть часть уплаченного налога, например, с зарплаты, или уменьшить сумму налога при определенных операциях.
«Новый сервис – это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически», – сказал Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.
Сервис упрощает процедуру оформления налогового вычета и снижает риски передачи данных ненадежным организациям. Он также помогает определить, какой вид вычета доступен. Например, если в течение года были расходы на лечение, обучение или спорт, можно получить социальный налоговый вычет.
Имущественный вычет предназначен для тех, кто продавал или покупал жилую недвижимость. Граждане, которые перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений, негосударственное пенсионное обеспечение или открывали индивидуальный инвестиционный счет, могут оформить вычет на долгосрочные сбережения.
Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. В каталоге уже 38 федеральных жизненных ситуаций, каждая из которых объединяет до 17 госуслуг на одну тему. Например, поступление в вуз, многодетная семья, выход на пенсию и другие. До конца 2025 года планируется запустить еще 32 новые жизненные ситуации.