Губернатор ХМАО прокомментировал выступление Владимира Путина на пленарном заседании РЭН-2025
Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, на котором выступил президент России Владимир Путин.
Подводя итоги заседания и послания главы государства, губернатор автономного округа отметил ключевые моменты речи президента, в которой Владимир Путин напомнил о роли топливно-энергетического комплекса в экономике страны.
«В своем выступлении на пленарном заседании Российской энергетической недели Президент РФ Владимир Владимирович Путин обозначил основные тенденции и вызовы, которые сегодня стоят перед нефтегазовой отраслью. Наша страна сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Югра, являясь одним из крупнейших центров добычи, не стоит на месте. Наши компании не просто адаптируются к новым условиям, а активно формируют будущее отечественной нефтегазовой отрасли».
Также Руслан Кухарук подвел итоги работы на заседании Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, которое состоялось сегодня под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака.
«Обсудили результаты работы и планы по укреплению технологического суверенитета», — подчеркнул глава региона.
Кроме того, он отметил работу делегации Югры на выставке оборудования и технологий для ТЭК. Это ключевая площадка для производителей, разработчиков и поставщиков технологий и оборудования для всех сегментов топливно-энергетического комплекса.
«Свои компетенции и лучшие практики в этой сфере в рамках Российской энергетической недели представили 16 предприятий автономного округа, большинство из которых являются резидентами Технопарка Югры. Участие в форуме позволило им не только продемонстрировать собственные достижения, но и пообщаться с потенциальными заказчиками производимой продукции», — сказал Руслан Кухарук.