С начала 2025 года Отделение СФР по ХМАО – Югре досрочно назначило страховую пенсию по старости более 7 тысячам жителей региона
Югорчане могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, так как живут и работают в особых природно-климатических условиях. С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре досрочно назначило страховую пенсию по старости 7 460 жителям региона.
В 2025 году выйти на пенсию могут женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет.
Для назначения страховой пенсии по старости досрочно необходимо соблюдение трёх условий:
– достижение пенсионного возраста,
– наличие необходимого стажа (не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и страхового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).
– наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — 30.
«Важно отметить, что так называемые “нестраховые” периоды, которые в соответствии с законодательством включаются в страховой стаж, не будут учитываться при исчислении специального “северного” стажа. Например, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии по призыву, уход за гражданином с инвалидностью I группы или пожилым человеком старше 80 лет», — уточнила Ольга Галюк управляющий Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Исключение составляют периоды прохождения военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах РФ и пребывания в добровольческом формировании, если они непосредственно следовали за работой в районе Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. В этом случае при исчислении стажа периоды засчитываются в стаж в двойном размере.
Существуют категории граждан, для которых предусмотрены особые льготы. Например, югорчанки, родившие двух и более детей и имеющие не менее 12 лет в районах Крайнего Севера и не менее 17 лет стажа в районах, приравненных к Крайнему Северу и 20 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 50 лет.
При выходе на пенсию «северный» стаж засчитывается даже в том случае, если он выработан не полностью. Так, граждане, проработавшие не менее 7,5 лет в районах Крайнего Севера, имеют право на уменьшение общеустановленного пенсионного возраста на 4 месяца за каждый полный отработанный в районах Крайнего Севера календарный год.
Пенсионерам, выработавшим необходимый «северный» и страховой стаж, а также тем, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается увеличенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности). Размер фиксированной выплаты может измениться при переезде из района Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в регион с обычными климатическими условиями, если пенсионер не имеет достаточного «северного» и календарного страхового стажа.
Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета можно заказать на портале госуслуг. Она содержит информацию о продолжительности стажа и количестве пенсионных коэффициентов, а также об учтенных периодах трудовой деятельности и размере перечисленных работодателями страховых взносах.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:
ВКонтакте, Одноклассники,Телеграм
Отделение СФР по ХМАО-Югре