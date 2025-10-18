Югорчан приглашают принять участие в опросах
18.10.2025
Югорчан приглашают принять участие в опросах, организованных департаментом экономического развития региона в целях оценки качества проведения регуляторных процедур, а также удовлетворенности предпринимателей Югры удобством и понятностью прохождения контрольных (надзорных) мероприятий:
- Опрос о качестве проведения оценки регулирующего воздействия в Югре в 2025 году (ссылка на размещение https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/551664);
- Опрос об оценке удовлетворенности предпринимательского сообщества проводимыми профилактическими и контрольными (надзорными) мероприятиями и об уровне административного давления в Югре
в 2025 году (ссылка на размещение https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/551686).
Анкетирование продлится до 5 декабря 2025 года.
18.10.2025
18.10.2025