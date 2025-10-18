Югорчане вышли в финал Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия»
В Москве состоялся финал фестиваля «Здоровая семья - сильная Россия», организованного в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия».
В нем приняли участие более 1300 семей из 74 регионов страны.
От Югры на Конкурс поступило сразу несколько проектов. В число финалистов вошли Наталья Юрьевна Насонова, Эльвина Павловна Вебер и Виталий Витальевич Якименко. Их работы отметили за творческий подход, позитивную энергию и умение передать, как спорт помогает укреплять семейные связи и вдохновляет на активный образ жизни.
Всего Конкурс включал два направления — «Спортивный движ» и «Моменты спорта».
Финальное мероприятие фестиваля прошло накануне в Культурном центре «Строгино» в Москве. Здесь чествовали победителей и финалистов, а также всех участников, чтобы поблагодарить за вклад в развитие семейного спорта.
Добавим, что фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия» ежегодно объединяет тысячи семей по всей стране, вдохновляя родителей и детей на активный отдых, совместное творчество и здоровый образ жизни.