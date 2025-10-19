Патриотическое воспитание молодежи обсудят на шестой онлайн-встрече форума «Патриоты Урала»
30 октября в 12:00 по уральскому времени состоится шестая лекция из цикла онлайн-встреч, ставших продолжением форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги.
Лекция будет посвящена современным подходам к патриотическому воспитанию молодежи. Экспертами станут Председатель регионального отделения организации «Движение Первых» Ирина Грибан, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая и директор муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Наталья Просянкина. Модератором выступит ведущий новостей ГТРК «Урал» Иван Иванов.
Спикеры обсудят актуальные подходы и эффективные практики патриотического воспитания в условиях современных реалий, способствующие формированию гордости за Родину и уважения к её историческому наследию. Отдельное внимание будет уделено роли семьи как важнейшему фактору в воспитании патриотизма.
Также участники встречи узнают, как традиционные ценности влияют на формирование мировоззрения молодежи, и поймут, как сохранить и передать знания о героическом прошлом страны подрастающему поколению.
Мероприятие будет полезно родителям, просветителям и всем, кто заинтересован в укреплении гражданских ориентиров среди молодежи.
Организаторы серии онлайн-встреч – Общество «Знание» совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества», общественной организацией «Герои Урала» при поддержке правительства Свердловской области и Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О.Родобольского.
Зарегистрироваться на участие можно на сайте Общества «Знание по ссылке. Приглашаем всех желающих.