«Героев Югры» наградили медалями «За службу Родине»
В Челябинске во время сборов ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа состоялось награждение участников регионального проекта «Герои Югры».
Медали за личные заслуги и вклад в общественную деятельность получили двое ветеранов СВО: Александр Панасенко — заместитель директора окружного филиала фонда «Защитники Отечества», Иван Плотников — начальник отдела организации и взаимодействия по вопросам поддержки военнослужащих Ресурсного центра в Ханты‑Мансийске.
Участники проекта «Герои Югры» продолжат обучение в новом образовательном модуле, где освоят применение цифровых технологий в управленческой деятельности, включая работу с искусственным интеллектом и систему принятия решений.
«Парни, горжусь работой в одной команде, благодарю за вклад в развитие Ассоциации ветеранов СВО в Югре, поддержку наших бойцов на фронте и в мирной жизни! Так держать!» — поздравил боевых братьев депутат Думы Югры и руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Аксенов.
Отметим, имена югорчан, награждённых медалями, вошли в проект медиахолдинга «Югра» о героях специальной военной операции вместе с именами других наших земляков — действующих участников СВО и ветеранов спецоперации.