Новые законопроекты поступят в Думу региона
Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Руслан Кухарук. Рассмотрено 13 вопросов.
Первыми стали восемь законопроектов, которые будут направлены в Думу автономного округа для рассмотрения депутатами. Предложены изменения в окружной закон об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству. Они направлены на нормативное регулирование осуществления и реализации органом опеки и попечительства полномочий при разрешении разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования их детей. В числе первого органа обозначен орган опеки и попечительства, а затем уже суд.
Изменения в окружной закон о развитии северного оленеводства определяет, что маркирование домашних северных оленей осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. Северное оленеводство представляет собой вид традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, направленный на разведение и использование домашних и диких оленей.
Утверждено распоряжение Правительства округа о предоставлении единовременной денежной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим в округе, в связи с 95-й годовщиной со Дня образования Югры.
Неработающие пенсионеры, а это 350 тысяч человек, до 10 декабря получат по три тысячи рублей. На эти цели запланировано более миллиарда рублей. Выплата будет произведена в беззаявительном порядке.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа