Россияне массово используют новый антимошеннический сервис
Специальный сервис по защите от мошенников на портале госуслуг привлек уже более 2 миллионов пользователей. Этот комплексный инструмент собрал воедино все доступные способы противодействия финансовым преступникам.
Сервис, в частности, предлагает целый ряд полезных функций. Граждане могут оформить самозапрет на получение кредитов, проверить свою кредитную историю или узнать информацию о подозрительных телефонных звонках. Кроме того, здесь размещены подробные инструкции на различные случаи — например, что делать, если мошенникам стали известны пароли от личных кабинетов.
Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко подчеркнул, что объединение госуслуг по принципу жизненных ситуаций позволяет решать вопросы комплексно.
«Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее — примерно на 30% в среднем», — отметил он.
Особой популярностью, по статистике, пользуется услуга оформления самозапрета на кредиты и займы. Примечательно, что с 1 сентября эту процедуру можно пройти не только онлайн, но и очно в отделениях МФЦ. На сегодняшний день такой самозапрет установили уже свыше 16 миллионов граждан.
Новый сервис продолжает активно набирать популярность среди жителей всех регионов страны, предлагая эффективные инструменты для защиты от мошеннических схем.
