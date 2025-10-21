Югра – в ТОПе регионов, где купить жилье в новостройках реальнее всего
Согласно исследованию Аналитического центра ИА «Движение.ру» в рейтинге самого доступного жилья в новостройках (в соотношении с доходами населения) Ханты-Мансийский автономный округ расположился на втором месте после Якутии.
Исследователи зафиксировали значительный разрыв в доступности вновь построенного жилья в российских регионах. Только на севере – в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Магаданской и Мурманской областях на покупку нового жилья потребуется от пяти до шести годовых зарплат. Это достигается за счет и относительно невысокой стоимости квартир, и достойных в сравнении с другими регионами зарплат.
«Российская газета» приводит мнение гендиректора градостроительного бюро Master's Plan Юлии Зубарик, которая отмечает большой разрыв в региональной доступности жилья и поясняет, как повлиять на ситуацию.
На примере Крыма в результатах исследования можно увидеть, что его жителям придется копить на квартиру 19 лет и 2 месяца.
«Средневзвешенная стоимость новой квартиры в сделках на первичном рынке здесь в начале октября составила 10,13 млн рублей, а медианная зарплата по итогам второго квартала - 44 тыс. рублей», – говорится в сообщении «РГ».
От 17 до 19 годовых зарплат придется выложить жителям в российских регионах с самым недоступным жильем. Кроме Крыма и Севастополя, это Дагестан.
По Крыму ситуация понятна: на цены «давит» недвижимость, расположенная у моря, – объясняет руководитель аналитического центра Ян Гравшин. – Если в Симферополе и его окружении новое жилье стоит относительно недорого, то на побережье (в Евпатории, Алуште, Ялте и их окрестностях) велика доля новостроек бизнес- и премиального классов, что существенно влияет на стоимость недвижимости в целом.
В Дагестане медианная зарплата – 35 тыс. руб., а средневзвешенная стоимость квартиры – 7,98 млн. Даже Москва уступает этим южным регионам в недоступности новостроек, так как стоимость жилья там хоть и высока, но и зарплаты больше, чем на юге.
На покупку новой квартиры в Москве потребуется откладывать зарплату за 17 лет и 2 месяца. Медианный заработок здесь составляет 109,9 тыс. рублей, а средневзвешенная стоимость жилья на первичном рынке – 22,69 млн рублей.
Если в целом говорить о ситуации в России, то в 27 регионах новостройка «стоит» от 10 до 16 годовых зарплат, в 51 регионе – от 5 до 10.
«Российская газета» приводит также мнение вице-президента Фонда «Институт экономики города» Татьяны Полиди, которая обращает внимание, что исследователи проанализировали соотношение медианной зарплаты одного работника и средней цены лота в новостройках. Но люди могут выбрать жилье и на вторичном рынке, где цены могут быть наполовину ниже, а средняя семья – это 2,5 человека.
Доступность жилья логичнее, по ее мнению, измерять соотношением медианной цены жилой единицы на рынке в целом (а не только на первичном рынке) и медианного дохода семьи (а не одного работника). По оценкам Фонда, в этом случае в 2024 году в Дагестане коэффициент доступности составил 2,4, а в Москве – 4,1 (чем он выше, тем жилье недоступнее).
Если в Крыму и Севастополе застройщики ориентируются на курортный спрос, то в Москве высока стоимость земли и реализации проектов. В южных республиках ситуацию, по ее мнению, усугубляет спекулятивный спрос.
Для исправления ситуации необходим комплексный подход, считают эксперты. Нужно упорядочить застройку и увеличить объемы строительства эконом-жилья, а также развивать арендное жилье.
Одновременно по всей стране властям важно стимулировать возведение жилья комфорт-класса и усиливать региональные программы поддержки, выстраивая сбалансированную градостроительную политику, особенно в популярных туристических и агломерационных зонах, считает Юлия Зубарик.