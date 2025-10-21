Югра – в ТОПе регионов, где купить жилье в новостройках реальнее всего

15 октября в Культурном центре «Строгино» в Москве состоялся финал Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия». Этот проект уже несколько лет объединяет семьи со всей страны вокруг идей здоровья, спорта и семейного единства.