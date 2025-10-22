Премьера спектакля «Ма-ма»
БУ «Театр обско-угорских народов – Солнце» приглашает жителей и гостей Ханты-Мансийска на премьеру документального спектакля «Ма-ма» (12+), поставленной главным режиссером театра Виктором Евдокимовым.
Спектакль создан на основе воспоминаний дочерей о своей маме Маргарите Федоровне Рябовой, учителе, хореографе, носителе родного языка и традиционной культуры обских угров.
В своей новой постановке Виктор Евдокимов задается вопросом: в чем сохранить память о человеке? Мир стремительно меняется. Те носители информации, что сегодня современны, через год утрачивают свою актуальность, а через два превращаются в артефакты древности. На что записать, в чем сохранить прожитое? Ответ, прост и мудр: память живет в теле. Мастер-класс по-деревенски: вставай и делай как я. Запоминай телом. Это работает многие века. Это – безусловная память человечества.
Действие спектакля разворачивается в двух измерениях: в памяти Ма и в памяти дочери. Три персонажа становятся проводниками зрителя по лабиринту воспоминаний, где стираются границы между прошлым и настоящим, реальностью и образом.
Ключом к пониманию постановки служит многогранность слова «Ма», которое на языке ханты означает «Я». «Ма иду. Ма вспоминаю. Ма люблю тебя. Мама…» – это лингвистическое открытие становится центральной метафорой, связывающей личную историю с универсальной темой самоидентификации, материнства и передачи традиций.
Премьерные показы состоятся 1 и 7 ноября в 19:00
Продолжительность спектакля 1 час.
Цена билета: от 500 до 800 рублей.
Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн по ссылке . Принимаются Пушкинские карты.
Главные новости театра в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/hmaosun