«Публика ищет возможность сопереживать»: Елена Яцура обсудила фильм «Почтарь» с жителями Сургута
Мероприятие состоялось на площадке Исторического парка «Россия – моя история. Югра» в Сургуте. Зрителями стали школьники, студенты из разных учебных учреждений города, а также все желающие. Организатором выступило Общество «Знание».
Просветительская встреча прошла в рамках проекта Знание. Лекторий. Участники увидели фильм «Почтарь». Кинолента режиссера Андрея Разенкова рассказывает историю о почтальоне Гаврииле, живущем в провинциальном городке в годы Великой Отечественной войны. Чтобы уберечь жителей от боли, вызванной известиями с фронта, он решается на подмену трагических писем.
После просмотра в формате открытого диалога состоялась творческая встреча с дважды лауреатом премии «Ника», лауреатом премии «Золотой орел», продюсером картины Еленой Яцура. Она рассказала, что современный зритель особенно ценит истории, вызывающие сильный эмоциональный отклик и заставляющие задуматься о человеческих отношениях.
«Я делаю кино и смотрю много кино. И вижу, как внимательно рассказанные человеческие истории в последние годы становятся любимы и популярны. Публика готова сопереживать героям, вглядываться в их мотивы и поступки, особенно если действия персонажей рождены из искренней симпатии к ближнему. Мне как зрителю нравятся такие истории, я вижу статистику сборов, вижу, что они нравятся зрителям», – поделилась лектор.
Елена Яцура отметила, что любой фильм вовлекает зрителя, в первую очередь, интересной историей и героем, который нравится, которому сопереживаешь. Кино, в целом, мощный инструмент воспитания, идеологии и любая увлекательная история должна быть рассказана с соблюдением осей добра и зла.
Участники встречи с интересом слушали лектора, активно задавали вопросы. Больше всего их интересовало, где проходили съемки, основана ли драма на реальных событиях и чем вдохновлялись авторы.
«Мы хотели рассказать о внутренней красоте людей, которые жили и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны. Они были сложными, противоречивыми, разными, но с достоинством, самодисциплиной и верой в лучшее они проживали драматические события тех лет», – рассказала Елена Яцура.
Знание.Лекторий – это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».