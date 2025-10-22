Форма поиска

Окружной Дом народного творчества приглашает на гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья!»

22.10.2025

4 ноября в 15 часов состоится уникальное событие – лауреаты фестиваля из разных уголков России и зарубежья встретятся
в Ханты-Мансийске, чтобы поздравить жителей города с Днём народного единства.

Богатство культур представят 17 творческих коллективов и сольных исполнителей из Югры, Хакасии, Саха (Якутии), Тывы, Дагестана, Удмуртии, Курской и Тюменской областей, а также Китайской Народной Республики.

Вход свободный. Бронирование мест доступно по ссылке:  https://clck.ru/3PpzGh или по QR-коду на афише.

Напомним, что в этом году фестиваль объединил более 6000 участников из России и зарубежных стран – Казахстана, Узбекистана, Египта, Китая, Беларуси и Германии.

Присоединяйтесь к грандиозному празднику единства и красоты наших народов!

Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера, ул. Пискунова 1/1

Время проведения: 4 ноября 15:00

