Окружной Дом народного творчества приглашает на гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья!»
4 ноября в 15 часов состоится уникальное событие – лауреаты фестиваля из разных уголков России и зарубежья встретятся
в Ханты-Мансийске, чтобы поздравить жителей города с Днём народного единства.
Богатство культур представят 17 творческих коллективов и сольных исполнителей из Югры, Хакасии, Саха (Якутии), Тывы, Дагестана, Удмуртии, Курской и Тюменской областей, а также Китайской Народной Республики.
Вход свободный. Бронирование мест доступно по ссылке: https://clck.ru/3PpzGh или по QR-коду на афише.
Напомним, что в этом году фестиваль объединил более 6000 участников из России и зарубежных стран – Казахстана, Узбекистана, Египта, Китая, Беларуси и Германии.
Присоединяйтесь к грандиозному празднику единства и красоты наших народов!
Место проведения: Центр искусств для одаренных детей Севера, ул. Пискунова 1/1
Время проведения: 4 ноября 15:00