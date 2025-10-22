Более 500 югорским предпринимателям Отделение СФР оплатило декретные и больничные с начала 2025 года
С начала 2025 года Отделение СФР по ХМАО - Югре выплатило пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 520 предпринимателям региона, вступившим в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию. На эти цели региональное Отделение направило более 47 миллионов рублей.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и др. могут зарегистрировать добровольные правоотношения с Социальным фондом России, подав соответствующее заявление в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО-Югре, в МФЦ или на портале госуслуг. Лица из числа самозанятых могут добровольно уплачивать за себя страховые взносы на обязательное социальное страхование только в том случае, если они имеют статус ИП.
Размер добровольных страховых взносов определяется исходя из стоимости страхового года, минимального размера оплаты труда (с учётом районного коэффициента) и тарифа страховых взносов. В Югре в 2025 году стоимость страхового года составляет 11 713,68 рублей.
«Регистрация индивидуальных предпринимателей в СФР в качестве добровольных страхователей осуществляется по месту жительства. Чтобы иметь право на выплату больничных и декретных в 2026 году, им необходимо подать заявление о вступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством до конца 2025 года, а также не позднее 31 декабря 2025 года уплатить страховые взносы», — рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО-Югре.
Прекратить добровольные правоотношения предприниматель может, подав заявление о снятии с учёта. Также добровольные отношения в рамках обязательного социального страхования разрываются в случае неуплаты либо неполной уплаты страховых взносов в установленные законом сроки.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
