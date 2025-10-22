Авторы сборника «Разбудит нас с тобой май» встретились со школьниками
22 октября в городской библиотеке Ханты-Мансийска состоялась встреча авторов сборника «Разбудит нас с тобой май» Вячеслава Кондина и Анатолия Брусницина с учащимися 10 классов школы №2 города Ханты-Мансийска.
Открывая встречу, заведующая детской городской библиотекой Марина Тихова сказала:
– Друзья, вы видите, что Анатолий Николаевич пришёл к нам в форме. Он – ветеран боевых действий, участник специальной военной операции. Эти современные события нашли отражение в этой книге, которая рассказывает также и о событиях прошлого. Это издание вышло в год восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня у вас будет возможность услышать историю её создания, познакомиться с авторами и услышать стихи в их исполнении».
Один из авторов сборника, Вячеслав Кондин, рассказал, что идея создания книги пришла к нему осенью прошлого года.
– Я подумал, что приближается восьмидесятилетняя годовщина Победы. У меня на тот момент уже были стихи, посвящённые Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Но этого было слишком мало для одной книги. Тогда я вспомнил об Анатолии, который на тот момент проходил службу в вооружённых силах Российской Федерации. Я написал ему в Телеграме, потому что по-другому связаться не мог. Предложил ему поучаствовать, и он сразу же прислал подборку своих стихов. Конечно же, всё это благополучно легло на полку. Но этой весной, в марте, мне пришло предложение издать книгу в карманном формате. Мне понравилась эта идея, и я написал Анатолию. Он ответил: «Давай издадим».
Изначально планировалось выпустить 30 экземпляров, но в процессе работы авторы решили увеличить тираж до 90 книг. Вячеслав Кондин лично допечатал ещё 30 экземпляров для подарков и распространения по библиотекам, доведя общий тираж до 120 книг.
По мнению авторов, обложка получилась очень живой и отражает суть, изложенную в книге. Автор обложки Наталья Жиманская, член Союза художников России, профессиональный иллюстратор, создающий иллюстрации к детским учебникам на хантыйском и мансийском языках. Кроме того, иллюстрации к самой книге создал музыкант и рэп-исполнитель на хантыйском и русском языках, художник Валентин Неттин.
Вячеслав Кондин отметил, что для него это уже четвёртая презентация, но первая совместно с Анатолием, так как тот недавно вернулся с зоны СВО и вышел на работу.
– Я предложил библиотеке провести такую презентацию вместе с двумя авторами. Первая презентация книги состоялась в мае в Москве на ВДНХ. Вторая – в музее «Торум Маа» в ночь музея. Третья была организована в государственной библиотеке Югры в мае. И вот сегодня вы – первые слушатели сразу двух авторов. Хочу представить Анатолия Николаевича Брусницина – члена литературного сообщества «Югорские ваганты», действительного члена Русского географического общества, лауреата премии имени Ювана Шесталова, ветерана СВО».
Анатолий, будучи участником специальной военной операции, привнёс в сборник личные истории и переживания, которые особенно важны. Для него это способ пережить и осмыслить тяжелые и глубокие жизненные события, особенно связанные с войной и личной утратой. Находясь непосредственно в военных условиях, сложно выразить себя словами, но с расстоянием приходит понимание и возможность выразить чувства через творчество. Автор подчеркивает значение семейной памяти и связи поколений, которые не прерываются даже в самых трудных обстоятельствах. Для него стихотворение – это своеобразный диалог с прошлым, с близкими и с самим собой, способ сохранить память и передать её будущим поколениям.
«На войне стихи о войне не пишут, – говорит Анатолий. – Вот как бы ты ни пытался, находясь там, слов для них не найдёшь. Чем дальше от неё, тем больше слов и идей появляется. А когда ты там, ты больше думаешь о других – о семье, о детях, о друзьях. Поэтому и пишешь о них. А вот о войне уже остаётся вспоминать, когда ты уходишь от неё. Тогда она тебя не отпускает, и возникает необходимость выразить это в строках. Если вернуться к книге, одно из первых стихотворений как раз об этом: у нас были определённые события, но позиции мы так и не сдали».
По мнению Анатолия Брусницина, эта книга – это не просто стихи, это память, которую мы передаём следующим поколениям, чтобы молодые люди знали и помнили подвиги своих предков.
Встреча прошла вживую, и учащиеся получили возможность задать вопросы авторам книги. Авторы с удовольствием отвечали на вопросы школьников, а также прочитали стихотворения из сборника, посвященные войне.
Людмила Теткина