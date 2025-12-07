Почта России обеспечит своевременную доставку пенсий и социальных выплат в новогодние праздники
Почта России информирует клиентов о порядке доставки пенсионных и социальных выплат накануне новогодних праздников. Выплаты за декабрь 2025 г. компания доставит пенсионерам согласно установленному графику в течение декабря. В новогодние праздники почтальоны начнут доставлять пенсии и соцвыплаты уже с 3 января 2026 г. с учётом графика работы отделений почтовой связи.
Почта России обеспечит стабильную и своевременную доставку всех положенных выплат, которые пройдут по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, что гарантирует учёт всех региональных особенностей и бесперебойность процесса.
Более чем 9 млн жителей по всей стране доверяют доставку пенсий и пособий Почте России. По вопросам выплат клиенты компании могут позвонить в единый контакт-центра 8(800)100-00-00 или оставить обращение на сайте https://www.pochta.ru/person/pensions-and-benefits. Также в личном кабинете на сайте и приложении компании можно в режиме реального времени получать информацию о пенсиях и социальных выплатах, а также управлять их доставкой. В разделе «Пенсии и социальные выплаты» есть подробная информация о суммах, типах, датах и способах получения. Там же можно оформлять заявки на повторную доставку.
В онлайн-режиме клиенты могут поменять почтовое отделение, в котором получают пенсии и пособия, на период до 3 месяцев. Такой перенос доступен в пределах региона проживания и получать выплаты в этом случае можно только в отделении. Те, кто ещё не получает пенсию через Почту России, могут подключить услугу в личном кабинете на сайте или в приложении компании: нужно просто оформить и отправить там заявление.