День открытых дверей в Центре ремесел Югры
Центр ремесел Югры открывает двери для гостей в рамках торжественного празднования 95-летнего юбилея региона. Мероприятие состоится 10 декабря 2025 года с 10:00 до 20:00 часов по адресу: ул. Рознина, дом 119.
Программа включает разнообразные активности, направленные на погружение гостей в богатую культуру и исторические традиции Югры:
- Презентация итогов проекта «История округа в истории предмета», раскрывающая связь исторического прошлого региона с современным наследием.
- Открытая выставка творческих работ участников проекта, демонстрирующая разнообразие культурных артефактов.
- Митап по созданию общей поздравительной открытки, направленной жителям Югры.
- Серия коротких тематических встреч «Подкасты Ёсла», объединяющих специалистов, знатоков местных традиций и экспертов, где каждый сможет обсудить важнейшие вопросы сохранения и передачи ремесленных техник.
- Творческий мастер-класс по изготовлению кукол-закруток, позволяющий гостям создать традиционные народные сувениры собственными руками.
- Представление специального спектакля с участием профессиональных актеров на импровизированной сцене, вдохновленное народным творчеством.
- Народное празднество «Шай яньща»: традиционный праздничный чай с возможностью участия зрителей и угощениями, символизирующими юбилей района.
Посещение всех мероприятий является свободным и доступным для широкой публики. Гостей ждут веселые развлечения, творческие мастерские и живое общение в теплой атмосфере.
Гостям предлагается стать частью живого творческого сообщества, совместно создавая общее послание Югре и обмениваясь семейными рецептами кулинарных шедевров.
Приводите всю семью и наслаждайтесь насыщенной программой дня открытых дверей, наполненного народными обычаями и гостеприимством Югры!
Контактное лицо для оперативной связи: Вандыш Оксана Георгиевна, специалист БУ «Центр ремесел», тел.: +7 900 386 05 20.