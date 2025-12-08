В честь 95-летия Югры в Ханты-Мансийске гостеприимно распахнет двери выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»
С 11 по 14 декабря в Ханты-Мансийске развернется настоящий гастрономический фестиваль в честь 95-летия Югры!
Более 250 производителей представят ассортимент мясной и рыбной продукции, дикоросов, сладостей, молочных товаров и выпечки. Здесь можно найти все, чем славится наш округ. Многие местные деликатесы отмечены знаком «Сделано в Югре!». Кроме того, свои товары в нашем регионе представит Донецкая народная республика.
«Предприятия Донбасса везут колбасные, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, продукцию пчеловодства», - сообщает региональный департамент промышленности.
Напомним, что в марте текущего года стенд ДНР на ярмарке «Товары земли Югорской» стал настоящим открытием для посетителей. Делегация из Донецкой Народной Республики, в том числе из подшефной Макеевки, приехала на событие по приглашению правительства Югры. Гости из нового региона представили более полутонны товаров от восьми компаний.
Руководитель центра «Мой бизнес» Донецкой Народной Республики Любовь Луговая отметила, что большая часть товаров была раскуплена уже в первый день.
Выставка-ярмарка, приуроченная к юбилею автономного округа, состоится в КВЦ «Югра-Экспо». 11–13 декабря она будет работать с 10:00 до 20:00, а 14 декабря – с 10:00 до 16:00.
По итогам выставки определят лучшие вкусы Югры. Призовой фонд конкурса составит 1 млн рублей. Как отмечают организаторы, выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» - уникальная возможность познакомиться с производителями лично и попробовать эксклюзивные блюда прямо на месте.